El cubano Erick Hernández rompe marca de dominio del balón y cierra 2026 con cinco récords

"Este es el último intento este año" -que también tratará de homologar en el libro Guinnes -, afirmó el deportista a EFE tras su presentación en el hotel Copacabana de La Habana y en la que superó su propio récord en esta modalidad, establecido el pasado marzo de una hora, 24 minutos y 33 segundos.

Sobre sus proyecciones para 2027, Hernández puntualizó que prevé alcanzar "entre cinco o seis récords" más, además de "incursionar nuevamente con la pelota de béisbol 5 ", dominándola con la cabeza, "e implantar un nuevo récord con los muslos".

"Quiero también apoderarme del récord de más tiempo dominando en la posición de sentado, pero con los pies; que yo lo tengo con lastre (peso adicional), pero lo quiero hacer sin lastre", puntualizó.

Indicó, además que espera alcanzar "récords de mediana y corta duración".

"No pienso hacer el año próximo récords de larga duración porque son muchos, es mucho desgaste y hay unos cuantos años ya acumulados", aseveró el exfutbolista.

Entre los cinco récords personales alcanzados por Hernández este año están el de más toques a una pelota de béisbol 5 solo con la cabeza al registrar 5.501 veces, y dos en el del dominio de balón con los pies, los muslos y la cabeza en una hora, al establecer primero 11.942 toques y después 13.468.

Conocido como 'El Dominador', el exfutbolista cubano ingresó por primera vez al libro Guinnes en 2005 por sumar 319 cabezadas al balón durante un minuto. En 2020 repitió su presencia, cuando mantuvo la bola en el aire con 188 testarazos durante 30 segundos. Así batió por uno su marca de 2011.

También ostenta la de tocar el balón con la cabeza 351 veces durante un minuto, superando así la establecida con 341 por el chino Gao Chong.

Además, en 2009 logró otro récord al controlar el balón con los muslos durante una hora y 28 minutos.

Nacido en 1966, Hernández practicó fútbol antes de someterse a pruebas de dominio del balón y comenzó a trabajar en estas modalidades desde 1994, una tradición que ejerció primero su hermano Douglas, precursor de la especialidad en Cuba.

Desde entonces ha probado su habilidad para tocar el balón con casi todas las partes del cuerpo, logrando marcas de dominio con los muslos, las rodillas, los pies, la cabeza, sentado, de pie o corriendo los 100 metros y el maratón.