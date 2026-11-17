"Sabemos que fuera de Estados Unidos, México es el mercado internacional más grande para la NFL con más de 40 millones de aficionados, de ellos, más de la mitad son menores de 34 años y en ese rango las mujeres suman un 53 por ciento, eso habla de un sector muy poderoso. Es la base más grande", dijo Izamná Crail a EFE.

Luego de tres años la NFL volverá al Estadio Azteca el próximo domingo con el juego de temporada regular entre San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional.

El directivo subrayó la importancia de volver a contar con un partido de NFL ante la internacionalización de la liga, que para este año tuvo 9 juegos fuera de Estados Unidos, el último será el del próximo domingo en el Azteca.

"El primer punto de contacto de un aficionado nuevo es un partido en vivo, por eso es muy importante que se vuelva a jugar en México, porque es el punto de conexión para todos los seguidores. Cerrar con este gran partido en México la serie internacional es increíble", puntualizó Crail.

Arturo Olivé, director general de NFL México, también habló de trascendencia de volver al rol de partidos internacionales de la liga.

"Regresa lo que nunca se fue. Este partido significa consistencia con juego anuales para la consolidación de la presencia de la NFL en México. El último partido que tuvimos fue en el 2022 y hemos trabajado en este tiempo para seguir construyendo esta plataforma que queremos llevar al siguiente nivel", explicó Olivé.

El director de la NFL en este país aseguró que, a pesar de esta ausencia de tres años, la liga no dejó de trabajar con múltiples activaciones, sobre todo para la niñez.

"Nuestra conexión con el aficionado es muy importante. El trabajo realizado a lo largo de 18 años ha sido sembrar la semilla entre niños y niñas del país, no sólo para fomentar la activación física, sino desarrollar el gusto por este deporte", detalló.

Olivé mencionó que gracias a los programas que la NFL implementa para promover el 'flag football' entre unos 4 millones de niños.

"A partir de todo esto queremos consolidar nuestra presencia. Nuestra meta es que al final del ciclo escolar tengamos a cuatro millones de niños y niñas jugando flag football en las distintas escuelas a las que llegamos con nuestros programas", concluyó.

Arturo Olivé e Izamná Crail estuvieron presentes durante el lanzamiento de Barrio NFL, una iniciativa que busca acercarse a los aficionados a través del gusto por la lucha libre y de los rasgos más significativos de algunos de los más tradicionales barrios de la capital mexicana.