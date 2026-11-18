Montevideo. Tras convertirse en una de las grandes decepciones del pasado Mundial, la selección de Uruguay cerró el año con Diego Forlán como seleccionador interino y se prepara para un 2027 en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deberá definir si lo confirma en el cargo o se decide por otro entrenador.

Madrid. La carrera por buscar nuevos talentos es un hecho instalado en el ciclismo mundial desde hace años, pero el sistema de cpatación ha cambiado. Los grandes equipos del WorldTour compiten en la carretera y fuera de ella en la lucha por detectar corredores cada vez más jóvenes rastreando con sus "espías" el mundo entero: Pogacar, Evenepoel, Seixas y el actual Noval son claros ejemplos. Por Carlos de Torres

- Río de Janeiro. Los cinco países que aportan talento al Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que disputará el título de la Copa Sudamericana con Boca Juniors el sábado en Barranquilla, es uno de los equipos brasileños con mayor número de extranjeros, nueve de cinco países, entre los que destacan en el once titular dos jugadores ecuatorianos y dos colombianos. por Carlos Moreno C.

- Buenos Aires. Los seis países que aportan talento a Boca Juniors. Boca Juniors llega a la final de la Copa Sudamericana apoyado en el talento de sus argentinos y el aporte invaluable de nueve jugadores provenientes de Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador.

- Redacción Deportes. Seis claves que hacen de la edición 25 de Copa Sudamericana la más especial de la historia. Atlético Mineiro vuelve por segundo año seguido a una final de la Copa Sudamericana, que espera que no le sea esquiva de nuevo; Boca Juniors apunta este año al triplete y la edición de Colombia emerge como la más millonaria de la historia, con 10 millones dólares al campeón.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies, Indiana Pacers-Houston Rockets, Miami Heat-Milwaukee Bucks y Orlando Magic-Philadelphia 76ers (00.00 GMT del jueves), Brooklyn Nets-Chicago Bulls y Toronto Raptors-Washington Wizards (00.30), Dallas Mavericks-Golden State Warriors, New Orleans Pelicans-Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks (01.00), Denver Nuggets-Boston Celtics (02.30) y Los Angeles Lakers-Utah Jazz y Sacramento Kings-Phoenix Suns (03.00).

- Análisis. La selección de Uruguay cierra el año con Diego Forlán como seleccionador interino y se prepara para el 2027, cuando debe definirse si la AUF lo confirma en el cargo o se decide por otro entrenador. (FOTO)

- Previa de la última fecha del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre.

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

. Los cinco países que aportan talento al Atlético Mineiro. (FOTO)

. Los seis países que aportan talento a Boca Juniors. (FOTO)

. Seis claves que hacen de la edición 25 de Copa Sudamericana la más especial de la historia. (FOTO)

- Previas del Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao.

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Fase de grupos (13.00 GMT): Carlos Alcaraz (ESP)-Daniil Medvedev (RUS). Desde las 19.30 GMT: Flavio Cobolli (ITA)-Frances Tiafoe (USA). Por Carlos Expósito

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Redacción EFE Deportes

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