Turín (Italia). El número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, que ha ganado sus dos primeros partidos,se enfrenta al francés Arthur Fils, y el estadounidense Ben Shelton al español Rafa Jódar en el cierre del 'Grupo John McEnroe' para acceder a las semifinales de las Finales ATP, que se juegan en la ciudad italiana de Turín. Por Carlos Expósito.

México. El choque entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings de este domingo permitirá a la afición que asista al estadio Azteca emocionarse con dos estrellas con raíces mexicanas: Fred Warner, cuyo abuelo es mexicano y que junto a su madre Laura le inculcó el amor por este país; y Levi Drake Rodríguez, liniero que aún recuerda las fiestas familiares de su niñez en la que el bullicio y los tamales le daban color a esa parte de su vida. Por Arturo Salgado Gudiño

Washihgton. Los enfrentamientos entre Orlando City y Cincinnati en el Inter.co Stadium, en la Conferencia Este, y del Seattle Sounders frente a Real Salt Lake en el Lumen Field, en la Oeste, definen a los dos últimos clasificados en la repesca para la liguilla final de la MLS Cup, su última oportunidad a partido único de acceder a la principal liga del futbol estadounidense.

Redacción deportes. Los salarios del pelotón profesional siguen una evolución al alza y se sitúan a unos niveles impensables hace pocos años. El esloveno Tadej Pogacar, quíntuple ganador del Tour de Francia y doble campeón mundial, es el mejor pagado del mundo, con un sueldo que ronda los 8,5 millones de euros por temporada, aunque sus ingresos podrían llegar a 13 millones por patrocinios y premios, entre otros conceptos.

- Barranquilla espera fútbol, espectáculo y más de 240 millones de dólares. Barranquilla espera que la final de la Copa Sudamericana, que disputarán allí este sábado el Atlético Mineiro y Boca Juniors, genere un impacto económico de 840.000 millones de pesos (unos 241 millones de dólares) y ponga esta ciudad del Caribe colombiano, que incluso renovó su estadio para recibir el encuentro. Por Jorg Gil Ángel.

- La edición 25 de la Copa Sudamericana, la más millonaria. El campeón de la Copa Sudamericana, que se definirá el próximo sábado entre el Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla, recibirá al menos 10 millones de dólares por ganar el partido, que se suman a una millonaria bolsa que ambos equipos han ido acumulando a lo largo del torneo. Por Jorge Gil Ángel.

- Previa del Gran Premio de Las Vegas, 21ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito urbano de esta ciudad estadounidense. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- NBA: Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves-New York Knicks y San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers (01.00 GMT).

- WORLD TOUR. Los salarios del pelotón profesional siguen una evolución al alza, con el esloveno Tadej Pogacar, quíntuple ganador del Tour de Francia y doble campeón mundial, como el mejor pagado del mundo.

- Liguilla final de la MLS Cup. Respeca: Orlando City-Cincinnati (22.30 GMT) y Seattle Sounders-Real Salt Lake (03.00 GMT del viernes) .

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13 dic). Primera jornada: Nueva Caledonia-Ecuador (13.00 GMT), Arabia Saudí-Uruguay (14.00), Catar-Panamá (15.30), Argentina-Australia (16.00).

- España- LaLiga EA Sports. Presentación de la 13ª jornada (INFOGRAFÍA)

- La jornada de las ligas europeas en 5 focos.

- Liga de Naciones. Previa del sorteo de los cuartos de final.

- Chile. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) celebra elecciones para escoger a su nueva directiva.

- Uruguay. Los encuentros Boston River-Deportivo Maldonado, Progreso-Monevideo City Torque y Peñarol-Cerro Largo definen al campeón de la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya.

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

. Barranquilla espera fútbol, espectáculo y más de 240 millones de dólares. Por Jorge Gil Ángel. (FOTO)

. La edición 25 de la Copa Sudamericana, la más millonaria. Por Jorge Gil Ángel (foto)

- Reportaje. Fred Warner, de 49ers, y Levi Drake Rodrígurez, de los Vikings, orgullosos de sus raíces mexicanas. Por Arturo Salgado Gudiño

- Acaba la Copa Intercontinental, en Pato Branco (Brasil).

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao (17.00). (INFOGRAFÍA)

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Información de Carlos Expósito. Fase de grupos. Desde las 13:00 GMT: Ben Shelton (USA)-Rafa Jódar (ES). Desde las 19:30: Alexander Zverev (GER)-Arthur Fils (FRA).

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Redacción EFE Deportes

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