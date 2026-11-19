Santiago será distinguido en la categoría de Cronista y Comunicador por sus valiosos aportes a la narración y difusión del béisbol puertorriqueño, informó este jueves en un comunicado el Comité Internacional de Exaltación y el Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

"Más que una profesión, fue una pasión que me acompañó durante muchos años y que siempre llevaré conmigo", expresó en la nota Santiago, emocionado al conocer el reconocimiento por parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

En la misma ceremonia se exaltarán a la inmortalidad a los también expeloteros puertorriqueños Yadier Molina y Carlos Baerga, los dominicanos Albert Pujols y Edwin Encarnación, y el venezolano Magglio Ordóñez.

El Salón de la Fama del Béisbol Latino en la XIII y el Comité Internacional de Exaltación y el Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino determinaron retomar el reconocimiento a los cronistas que han dedicado su vida al servicio del béisbol.

Santiago fue seleccionado entre un grupo de destacados candidatos de la crónica puertorriqueña y estará presente, a sus 86 años de edad, para recibir el honor.

Su vocación por la narración nació mientras escuchaba partidos por radio y comenzó a tomar forma en los años sesenta, siendo uno de los principales lanzadores de los Medias Rojas.

Durante su paso por la Liga Invernal de Puerto Rico, mientras militaba con los Senadores de San Juan, Fidel Cabrera y Luis Rigual, padre, alentaron sus primeras experiencias frente al micrófono, después de escucharlo narrar desde el banco y durante los viajes del equipo.

Tras su retiro como jugador activo en 1976, y después de varias oportunidades frente al micrófono, Santiago desarrolló una extensa trayectoria como narrador de los Senadores, y luego se convirtió en la voz de los Cangrejeros de Santurce, compartiendo su tiempo en cabina con las responsabilidades como gerente general.

Su labor como cronista le valió tres distinciones como Narrador del Año. Posteriormente pasó a los Gigantes de Carolina, donde transcurrió una década como la voz oficial del club, cuya cabina de transmisión en el Estadio Roberto Clemente Walker lleva su nombre.

Entre sus experiencias más memorables figura su participación en el equipo de transmisión radial del partido en el que Roberto Clemente conectó su hit número 3.000 el 30 de septiembre de 1972 en Pittsburgh, una jornada histórica para Puerto Rico y el béisbol latinoamericano.

Santiago es miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, del Béisbol de Puerto Rico y de la Serie del Caribe, entre otros grandes reconocimientos que suma su dilatada y brillante carrera.