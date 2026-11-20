Harrison y Skupski se impusieron por 7-6 (5), 6-4 en una hora y treinta y tres minutos para lograr la clasificación a la siguiente ronda, mientras que la pareja hispano-argentina quedó fuera del torneo tras no poder cerrar su séptima participación consecutiva con una victoria.

El primer set fue una batalla, con las dos parejas manteniendo sus servicios y sin conceder ninguna rotura. La igualdad llevó el parcial a un desempate muy equilibrado, en el que Harrison y Skupski estuvieron más acertados para llevarse la manga.

En el segundo, el partido mantuvo el mismo tono, con intercambios igualados y ambas parejas peleando cada juego. Una rotura de Harrison y Skupski les permitió colocarse con ventaja de 5-4 y quedarse a un paso de cerrar el encuentro con saque a favor.

Granollers y Zeballos no aprovecharon sus opciones para reaccionar y sus rivales terminaron certificando la victoria.

La derrota pone fin a la participación de Granollers y Zeballos, que habían alcanzado la final de las Finales ATP en 2023 y las semifinales en 2020, 2021 y 2023. La pareja suma siete participaciones consecutivas en el torneo.

Granollers conquistó la también conocida como Copa de Maestros en 2012 con Marc López de pareja, mientras que Zeballos aspiraba a convertirse en el primer sudamericano en hacerse con el torneo.

Harrison y Skupski, por su parte, lograron la clasificación para las semifinales en su primera temporada como pareja. Ambos firmaron un gran año con los títulos del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, los dos grandes torneos de pista dura del calendario.

En semifinales se enfrentarán a la pareja formada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, que terminó primera de su grupo con pleno de victorias.

Las otras semifinales las disputarán los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti contra los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, después de que los anfitriones, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, en su última temporada como pareja, cayeran también eliminados.