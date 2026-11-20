"En este torneo no tengo tanta hambre, simplemente porque estoy muy cansado. Pero sigo luchando y trabajando duro. Y que esté cansado no significa que no pueda ganar, porque, de lo contrario, no estaría en semifinales", dijo después del encuentro, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, desde el Inalpi Arena de Turín (Italia).

"Habría perdido todos los partidos en dos sets, teniendo en cuenta que solo me he enfrentado a jugadores del top 10. Pero, en general, sí que tengo muchas ganas de volver a ganar títulos. Aunque, probablemente, en condiciones normales tendría todavía más hambre de victorias que ahora mismo", explicó.

El ruso se enfrentará este sábado al alemán Alexander Zverev en semifinales, en lo que supondrá el vigesimotercer enfrentamiento entre ambos, con un balance de 14-8 a favor del de Moscú.

"He tenido un final de año complicado, con muchos torneos y llegando muy lejos en muchos de ellos, algo que te desgasta un poco tanto física como mentalmente", valoró.

"'Sasha' este año ha conseguido ser mucho más regular y convertirse en número uno del mundo. Al final, todo es cuestión de consistencia. Yo sabía que tenía el nivel más alto; solo necesitaba conseguir un poco más de regularidad", subrayó sobre su próximo rival, un viejo conocido para él.

El tenista dijo que intentará aprovechar las oportunidades al resto contra el germano.

"En esta pista el saque sigue siendo importante. Hay que intentar aprovechar las oportunidades al resto y, por parte del otro jugador, ya sea tu rival o yo mismo, independientemente del lado en el que estés, simplemente hay que intentar sacar bien y aprovechar las oportunidades al resto. Esa será la clave mañana", concluyó.