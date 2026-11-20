Pavan, de 37 años, ha tenido una larga recuperación en los últimos meses para recuperarse de los daños que tuvo en la espalda, el hombro, la rodilla y en varias vértebras y, aunque aún tiene algunas secuelas, se muestra ilusionado con volver a competir.

"El plan es regresar en Sudáfrica. Depende de cómo evolucione hasta diciembre y veré en qué nivel estoy. Entreno de tres a cuatro veces por semana. El dolor en el hombro no es muy intenso. No lo fuerzo demasiado", comentó el jugador italiano en un comunicado del Sunshine Tour, que organiza el torneo junto con el DP World Tour, el circuito europeo.

El accidente de Pavan ocurrió en la víspera del Abierto de Sudáfrica en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo.

Cuando se encontraba en su apartamento, cerca del campo de golf, abrió la puerta del ascensor y se precipitó por el hueco al no estar la plataforma desde una tercera planta.

El golfista romano relató cómo ocurrió el percance: "Le dije a mi cadi que fuéramos al campo de golf a desayunar para luego practicar y hacer un poco de gimnasio. A mitad de camino, me di cuenta de que había olvidado la llave de mi taquilla. Dimos la vuelta para ir a buscarla porque teníamos tiempo de sobra".

"Mi cadi me dijo que subiría a buscarla, pero le dije que no se preocupara porque creía que estaban en los pantalones cortos que llevaba el día anterior. Subí al apartamento, cogí las llaves. Cuando salí, la puerta del ascensor se abrió y di un paso, y para cuando me di cuenta de que no había ascensor dentro, ya me estaba cayendo", prosiguió.

Según Pavan, no perdió el conocimiento y en cuanto pudo pidió ayuda: "El dolor era intenso. Tenía la esperanza de que los servicios de rescate llegaran pronto. Mi asistente estaba afuera de las puertas del ascensor y me decían que estaban en camino. Me preocupaba que el ascensor volviera a bajar y me aplastara".

El jugador fue trasladado a un hospital de Ciudad del Cabo, donde se sometió a dos operaciones, una en la espalda y otra en el húmero, lo que le obligó a estar durante unas seis semanas en Sudáfrica.

También se fracturó el hueso sacro, en la base de la columna vertebral, un ligamento de la rodilla y varias vértebras y tuvo numerosos cortes y moratones.

"Esto demuestra que nada en la vida se puede dar por sentado. He tenido que aceptar dónde estaba y dónde estoy ahora. Tenía mucha incertidumbre sobre si podría volver a jugar al golf. Pero, por suerte, mi cuerpo se ha recuperado bien. He vuelto a entrenar y estoy intentando regresar a las canchas. Mi corazón y mi mente están en buen estado a la vista de todo lo que pasó", añadió Pavan.