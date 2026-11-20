Barranquilla (Colombia). Atlético Mineiro y Boca Juniors ultiman su preparación para la inédita final de la Copa Sudamericana que disputarán este sábado en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que los brasileños buscarán el título que perdieron por penaltis el año pasado ante Lanús y los argentinos apuntan a conseguir su tercer trofeo y convertirse en el equipo que más veces ha ganado el toreno. Por Jorge Gil Ángel

Turín (Italia). El español Carlos Alcaraz se enfrenta al italiano Flavio Cobolli y el ruso Daniil Medvedev al estadounidense Frances Tiafoe este viernes en el cierre del Grupo Ivan Lendl para determinar qué jugadores acceden a las semifinales de las Finales ATP, que se juegan en la ciudad italiana de Turín. Información de Carlos Expósito.

México. Las entradas para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, este domingo en el estadio Azteca de Ciudad de México, se agotaron hace un mes, menos de una hora después de haberse puesto a la venta, y ahora hay que buscarlas en la reventa, con precios que van desde los 8.519 pesos (462 dólares) hasta los 388.795 (21.000 dólares). Por Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes (EE.UU.). El británico George Russell (Mercedes) registró el mejor tiempo en los primeros entrenamientos, marcados por la lluvia, en el Gran Premio de Las Vegas, la vigesimoprimera prueba del Mundial de Fórmula Uno, unos ensayos que continúan este viernes en el trazado estadounidense.

Redacción Deportes. Los primeros entrenamientos inauguran este viernes la acción en pista del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, en el circuito del Algarve, en Portimao.

Ciudad de Panamá. El año de la segunda participación de la selección de Panamá en una Copa del Mundo marcó una posición de crecimiento, pero también dejó dudas sobre la capacidad ofensiva y la administración de resultados, señales que abren en 2027 un desafío para encontrar nuevas respuestas futbolísticas. Por Rogelio Adonican Osorio

Miami (EE.UU.). Los Miami Heat se transformaron en los 'Vice City' durante una noche con motivo del lanzamiento de GTA VI, inspirado en la ciudad. No fue un simple homenaje. Fue el broche a una alianza comercial entre la franquicia de Florida y Rockstar, desarrolladora del videojuego, explicó a EFE la vicepresidenta sénior y directora de Marca y Crecimiento de los Miami Heat, Jennifer Álvarez. Por Hugo Barcia.

Washington. Los dueños de los clubes de la MLB y el sindicato de jugadores mantienen un pulso por una pieza central del negocio del béisbol: el límite salarial. Una disputa que marca la negociación del nuevo convenio colectivo y sitúa a las Grandes Ligas ante un cierre patronal que todo el mundo da por hecho a partir del 2 de diciembre, una vez haya expirado el acuerdo vigente: la temporada 2027 en peligro. Por Albert Traver.

- Entrenamientos y clasificación del Gran Premio de Las Vegas, 21ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito urbano de esta ciudad estadounidense. (FOTO)

- NBA. Atlanta Hawks-Charlotte Hornets (00.00 GMT), Brooklyn Nets-Orlando Magic, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers y Detroit Pistons-Toronto Raptors (00.30 GMT), Chicago Bulls-Washington Wizards y Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans (01.00 GMT del sábado), Utah Jazz-Phoenix Suns (02.30 GMT) y Denver Nuggets-Houston Rockets y Los Angeles Lakers-Sacramento Kings (03.00 GMT).

- Euroliga. 13ª jornada: Olympiakos-Real Madrid (19.15 GMT) y Barça-Estrella Roja (19.30 GMT).

- Sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones, en Nyon (Suiza) (11:00 GMT)

- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada (FOTO): Athletic Club-Espanyol (20:00 GMT).

- Bundesliga alemana (jornada 10): Bayern-Colonia (19:30 GMT)

- Copa Sudamericana. Previa de la final Atlético Mineiro-Boca Juniors.

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13 dic): Cuba-Tayikistán (13.00 GMT) y España-China (14.00 GMT).

- Panamá. El año de la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo marcó una posición de crecimiento, pero también dejó dudas sobre la capacidad ofensiva y la administración de resultados, señales que abren en 2027 un desafío para encontrar nuevas respuestas futbolísticas. Por Rogelio Adonican Osorio (FOTO)

- Colombia. Comienzan los cuadrangulares finales del fútbol colombiano que se extenderán durante 6 fechas hasta el 8 de diciembre. Los finalistas definirán el título en partidos de ida y vuelta entre el 13 y el 22 de diciembre.

- Uruguay. Los encuentros Liverpool-Wanderers, Cerro-Nacional y Racing-Central Español deciden qué equipo descenderá junto a Danubio y Progreso a la Segunda División de la Liga Uruguaya.

- Honduras: Previa de la decimoquinta jornada del torneo hondureño Apertura, que lidera el Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, y tendrá como principal atractivo tres clásicos del fútbol local.

- Los boletos en la reventa para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se jugará este domingo en el estadio Azteca de Ciudad de México, van desde los 8.519 pesos (462 dólares) hasta los 388.795 pesos (21.000 dólares). Por Arturo Salgado (FOTO).

- Entrenamientos (9:00 a 16:00 GMT) del Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao. (FOTO).

BEISBOL. Los dueños de los clubes de la MLB y el sindicato de jugadores mantienen un pulso por una pieza central del negocio del béisbol: el límite salarial. La temporada 2027 está en peligro. Por Albert Traver.

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Información de Carlos Expósito. Última jornada de la fase de grupos. Desde las 13:00 GMT: Carlos Alcaraz (ESP)-Flavio Cobolli (ITA). No antes de las 19:30 GMT: Daniil Medvedev (RUS)-Frances Tiafoe (USA).

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Redacción EFE Deportes

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