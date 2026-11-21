Casasola cruzó la línea de meta con un tiempo de 46 minutos y 54 segundos, después de completar las seis vueltas al circuito, y con una ventaja de 41 segundos sobre Brand, segunda con un registro de 47:35, tras sufrir un pinchazo y tener que parar para cambiar la bicicleta, mientras que el podio lo completó Alvarado, que llegó en 48:01, a 1 minuto y 7 segundos de la vencedora.

La ciclista italiana consiguió abrir una diferencia considerable respecto a sus principales perseguidoras para hacerse con el triunfo en una prueba en la que el podio ha quedado repartido entre Italia y Países Bajos.

Sara Casasola logró su primera victoria de la temporada en la cuarta prueba del certamen.