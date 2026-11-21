"Tienes que ser valiente cuando juegas contra los mejores del mundo (...) Hoy, cuando tuve mi primera oportunidad de 'break', con un primer saque que me quedó de derecha, golpeé la pelota con toda la fuerza que pude y terminé consiguiendo un golpe ganador", dijo en rueda de prensa.

"Después de eso, prácticamente no tuve más oportunidades. No recuerdo si tuve algún otro punto de 'break', quizá uno más, pero él estuvo muy bien con el servicio hoy. Jugó mucho más ofensivo, sacó con mucha más potencia, también tuvo un segundo servicio bastante más fuerte y consiguió hacerme sentir incómodo en la pista", agregó, sobre cómo su rival cambió el partido a partir del segundo set.

El de Atlanta, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien hace un año rompió su relación deportiva con Carlos Alcaraz tras siete temporadas, subrayó que el partido "estuvo muy igualado hasta el final" y que hizo "un gran trabajo" con el saque y la volea, además de subiendo a la red.

"Eso fue lo que me permitió llegar al desempate del tercer set, a pesar de que él estaba jugando a un nivel altísimo", explicó.

Shelton, que disputó la también conocida como Copa de Maestros por segunda vez en su carrera, después de perder los tres partidos de fase de grupos en su primera participación el año pasado, añadió que mejoró "mucho" durante este curso y que su objetivo es convertirse "en el mejor jugador que pueda llegar a ser".

"Hay cosas que realmente me han gustado, como la forma en la que jugué en los grandes torneos al final del año, cómo terminé la temporada, jugando a un nivel más alto y sin venirme abajo. Pero, en mi opinión, también ha habido muchas partes negativas durante el año, momentos en los que no jugué al nivel que quería", valoró.

"Estoy centrado únicamente en mi nivel, en mis grandes objetivos, mis sueños y mis aspiraciones, y en hacer todo lo que esté en mi mano, junto con mi equipo, para avanzar en la dirección correcta y convertirme en la mejor versión de mí mismo y de nosotros como equipo. Toda mi atención está puesta en eso", concluyó.