Desde Plaza Castilla, estos 10 kilómetros con un perfil mayoritariamente descendente, discurrieron por algunos de los puntos más icónicos y emblemáticos de Madrid como el Estadio Bernabéu, Colón, Cibeles, Neptuno, Atocha o Matadero.

El perfil descendente era propicio para hacer grandes marcas. Prueba de ello es que los mejores registros históricos conseguidos por atletas españoles en la distancia 10K se lograron en esta carrera con Adel Mechaal (26:46 en 2024) y Laura Luengo (30:59 en 2025).

Este año la victoria fue en la categoría masculina para Eduardo Menacho, que paró el crono en 27:38. Segundo fue Jorge Blanco con 28:05 y tercero Rodrigo Mendoza con 28:10.

Cuarto quedó Adrián Ben, campeón de Europa de 800 metros, con 28:10; quinto Jesús Ramos, tercero en 2024 y triple campeón de España de 10K, que llegó en 28:25; y sexto fue Gonzalo Parra, campeón iberoamericano de 3.000 metros obstáculos, con 28:46.

En la octava posición concluyó Marcelo Fabian Manrique, triple campeón de Argentina de 5.000 y 10.000 metros, que hizo 29:41.

En la categoría masculina el triunfo fue para Katherine Tisalema con 31:53, seguida de Lidia Campo, campeona de España de 10K, que llegó en 32:02. Cerró el podio Douae Ouboukir El-Oihab con 32:47.

El evento contó con una comunidad diversa y conectada con el deporte, con un 48,5% de participación femenina y cerca de la mitad de los corredores por debajo de los 30 años.