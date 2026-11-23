En su cuenta de X, Alliana informó que en el encuentro, en el que estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el secretario de Deportes, César Ramírez, conversó con el catarí sobre la necesaria cooperación "para fortalecer el deporte y el movimiento olímpico en Paraguay"

Además, hablaron "sobre nuevas oportunidades de comercio e inversión" entre ambos países, añadió el gobernante suramericano, sin ofrecer más detalles.

A finales de julio de 2025, Catar anunció su intención de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, con el objetivo de que sean los primeros que se celebren en Oriente Medio.

Entonces, Al Thani, que también preside el Consejo Olímpico de Asia, afirmó que su país "cree en el poder del deporte y su impacto para unir pueblos y culturas, empoderar a las personas y liberar el potencial humano, especialmente de los jóvenes".

Asimismo, indicó que el país del golfo "considera el deporte como un motor de desarrollo y una plataforma para promover el entendimiento y la paz entre los pueblos".

Catar ha sido sede de numerosos campeonatos internacionales en diversos deportes, entre los que destacan la Copa del Mundo de 2022, que ganó Argentina; así como el Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino 2015 y el Campeonato Mundial de Pádel, entre otros.

Alemania, Hungría, India, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía también han manifestado sus intenciones de acoger la cita olímpica de 2036.