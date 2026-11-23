De la Fuente transmitió este mensaje durante la presentación del cómic 'Érase una vez en América. La historia de nuestra segunda estrella', una iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inspirado en el triunfo de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que tuvo lugar en el Espacio Telefónica de Madrid.

La eliminatoria ante Francia de la Liga de Naciones, prevista los días 25 y 28 de marzo, con la ida previsiblemente en Valencia y la vuelta en París, llega después de que ambas selecciones se enfrentaran en la semifinal del campeonato del mundo, con victoria para la Roja (0-2).

"Hay algo que queda de ese partido del Mundial y lo preparamos con un mensaje que lo utilizaremos de nuevo. Nos vamos a enfrentar a una grandísima selección, de las mejores del mundo probablemente, pero se van a enfrentar al mejor equipo del mundo, y eso que fue lo que les trasladamos en el partido del Mundial. Será con el que empecemos a trabajar y recorrer esta preparación", expuso De la Fuente.

El técnico riojano dijo estar "muy ilusionado" con el cruce ante el equipo dirigido por Zinedine Zidane y presagió que será "un partido muy difícil".

"Somos conscientes de que tenemos enfrente a una grandísima selección, con grandes jugadores, pero enfrente tendrán al mejor equipo del mundo, también con grandísimos jugadores", abundó para hacer ver que la Roja no teme a ningún rival.

Después de ganar la Eurocopa de 2024 y la segunda estrella en Estados Unidos, De la Fuente subrayó que la actual selección aún puede conseguir más logros.

"A corto plazo, tenemos pactada una trilogía, y luego ya veremos", bromeó el seleccionador en alusión a que el cómic del Mundial es sólo el primero de tres volúmenes de éxitos.

Sobre lo que puede dar de sí el equipo, añadió: "Lo mejor está por llegar. Soy optimista y muy realista y es la materia prima con la que tenemos que trabajar. Futbolistas como Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Rodrigo... son jugadores todavía jóvenes, en el mejor momento de sus carreras o con lo mejor aún por llegar. El recorrido de esta selección es muy largo. Quedan por poner más volúmenes", vaticinó.