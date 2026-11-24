Los homenajeados fueron José Joaquín Puello Herrera, Roque Napoleón Muñoz (Polón), Luis Elpidio Cumba, Mario Álvarez Dugan (Cuchito), Rafael Damirón, Faisal Abel Hasbún, Virgilio Travieso Soto, Enrique Ripley Marín, José Manuel Ramos Brea (Joselyn) y Bolívar Vargas Candelario.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, destacó que las distinciones representan una muestra de gratitud y respeto hacia quienes sentaron las bases del movimiento olímpico y contribuyeron a la formación de atletas y dirigentes.

La ceremonia, organizada por la Academia Olímpica Dominicana, estuvo marcada por anécdotas y recuerdos de los homenajeados.

Entre los reconocidos figuran Puello Herrera, quien presidió el COD durante 22 años y encabezó la organización de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003; Polón Muñoz, primer dominicano en integrar el Comité Olímpico Internacional, y Virgilio Travieso Soto, considerado el padre del baloncesto dominicano.

También fueron distinguidos dirigentes, entrenadores y promotores que impulsaron disciplinas como el ajedrez, el baloncesto, los deportes ecuestres y el levantamiento de pesas.