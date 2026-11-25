"Vamos a solicitar acceso a las cámaras de videovigilancia para presentar una denuncia", trasladó al diario 'DH Les Sports' la compañía pública, que agregó que los hechos se remontan al pasado 16 de noviembre.

El cristal está completamente resquebrajado y ha perdido su transparencia, lo que impide ver la bicicleta, aunque no se ha desprendido y, según las autoridades regionales, no existe riesgo de que se desplome.

La bicicleta que utilizó "El Caníbal", considerado por muchos el mejor ciclista de todos los tiempos, no resultó dañada, pero sustituir el doble acristalamiento que la protege costará como mínimo 30.000 euros, según Bruselas Movilidad, organismo regional encargado de la reparación de la vitrina.

Los trabajos podrían demorarse varios meses debido a la necesidad de tramitar una licitación pública.

El 25 de octubre de 1972, Merckx recorrió 49,432 kilómetros en una hora en el velódromo olímpico Agustín Melgar de Ciudad de México, construido para los Juegos Olímpicos de 1968.

Le arrebató el récord mundial al danés Ole Ritter, que había establecido la plusmarca cuatro años antes en la misma pista, y el récord del belga permaneció imbatido casi dieciséis años, hasta el 19 de enero de 1984, cuando el italiano Francesco Moser recorrió 50,808 kilómetros, también en la capital mexicana.

Es la segunda vez este año que un homenaje a Merckx, de 81 años, es objeto de un acto vandálico en Bruselas.

El pasado mayo, unos desconocidos arrancaron el rostro del ciclista de una estela con la efigie del cinco veces ganador del Tour de Francia instalada en Woluwe-Saint-Pierre, el municipio bruselense donde pasó su infancia.

La pieza fue recuperada al día siguiente por cuatro niños del barrio que, consternados por el acto vandálico, rastrearon durante varias horas los arbustos de la plaza donde se encuentra el monumento.