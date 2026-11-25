Dos semanas después de la conclusión de la anterior campaña, con el norirlandés Rory McIlroy coronado por octava vez como mejor jugador, el circuito europeo echa a andar después de haber sido el gran beneficiado de la desaparición de LIV tras cinco temporadas en las que revolucionó el tablero del golf.

Al tener muchos de ellos cerrada la puerta al PGA Tour, el circuito estadounidense, por la sanción de un año que impone a quien militó en LIV, los jugadores de esta liga han encontrado en el DP World Tour el hogar idóneo para hacer la transición.

Además de Rahm y DeChambeau, la pléyade de estrellas que ha reforzado el circuito la integran otros ganadores de ‘majors’, como los estadounidenses Dustin Jonhson y Bubba Watson, el alemán Martin Kaymer o el noirlandés Graeme McDowell.

También han desembarcado los ingleses Tyrrell Hatton y Lee Westwood, el chileno Joaquín Niemann, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz, entre otros.

Algunos, como el grupo de latinoamericanos, no tienen tarjeta completa y su participación se limitará a un número limitado de torneos en calidad de invitados.

"Nuestra temporada 2027 promete ser una de las más reñidas de nuestros 55 años de historia", presagió la semana pasada el director ejecutivo del circuito, Guy Kinnings, cuando se dio a conocer la incorporación de los jugadores de LIV.

Kinnings está convencido de que la llegada de las nuevas figuras dará un salto cualitativo al circuito, aunque admite que en su seno hay "diferentes puntos de vista" por el malestar que ha creado en algunos jugadores que han sido leales al circuito mientras se prolongó la competencia con la liga saudí.

Estos golfistas se quejan de que ahora verán restringidas sus opciones de participar en los torneos al tener que dejar hueco a los de LIV.

"Roza lo poco ético", ha sostenido el inglés Eddie Pepperell para lamentar la manga ancha con jugadores que se lucraron en una liga como la saudí, cuyo objetivo, según admitió Kinnings hace unos días, era “destruir el DP World Tour”.

Algunas de los ‘fichajes’, como Cameron Smith, ha confesado que su objetivo es aprovechar el año en el circuito europeo como trampolín para regresar al PGA Tour, donde militaban antes de su salto a LIV.

"Supongo que ese es el camino. Es donde quiero estar ahora, sin duda. El DP World Tour nos da una oportunidad para cumplir con eso", reconoció hace unos días el ganador del Abierto Británico de 2022.

En la cita inaugural del calendario, el Campeonato de la PGA australiana, en Sídney, donde defiende título el español David Puig, no estarán las principales estrellas del circuito, que empezarán a desfilar a partir del Hero Dubai Dessert Classic, del 21 al 24 de enero, el primer gran torneo del curso.

McIlroy, número dos del mundo, sí participará en el Abierto de Australia del 3 al 6 de diciembre, cuando iniciará el reto de ser el primer jugador en conquistar nueve títulos de la orden de mérito después de sumar la octava tras un duro pulso con el español Eugenio Chacarra, resuelto en el último hoyo de la final de Dubái.

El nuevo calendario del DP World Tour incluye 42 citas en 24 países, con los abiertos nacionales de Singapur (abril), Portugal (mayo) y Hong Kong (octubre) como novedad.

Tras las cuatro pruebas de apertura en Australia, Sudáfrica y Mauricio, 2027 se abrirá en Abu Dabi con la tercera edición de la Team Cup, que enfrenta a un equipo de Europa contra otro integrado por jugadores de Gran Bretaña e Irlanda.