"Ayer, durante un entrenamiento de alta intensidad como parte de la preparación para esta competición, sufrí dos pequeñas roturas en una zona crítica de la estructura del aductor, fundamental para la ejecución del estilo braza. Tras valorar las imágenes de la resonancia magnética con el equipo de doctores, me veo obligado a dar un paso atrás y renunciar a esta competición", explicó.

Coll, de 25 años, aseguró que "esta noticia supone un golpe especialmente duro" y una situación "especialmente frustrante", pues se sentía en su "mejor estado de forma en los últimos dos/tres años", después de un año sin competir al máximo nivel internacional por circunstancias "ajenas" a su "voluntad".

El nadador catalán es considerado uno de los mejores especialistas del momento en los 200 metros braza en piscina corta, tras proclamarse campeón mundial en Budapest 2024 y europeo en Lublin (Polonia) 2025.

Asimismo, Coll no optó a repetir esos éxitos en los Europeos de piscina larga disputados este verano en París, en los que no pudo participar tras no poder acudir a las pruebas de selección a causa de los problemas burocráticos que le impidieron salir de Estados Unidos, donde se entrena a las órdenes del español Sergi López.

"Afortunadamente, se trata de una lesión de carácter leve y todo apunta a que la recuperación podrá completarse en las próximas semanas. Ahora toca aceptar la situación, centrarse en la recuperación y hacer las cosas bien para volver más fuerte", añadió.

Coll agradeció "el apoyo y comprensión" recibidos, y se fijó el objetivo de "llegar al cien por cien" al Campeonato Mundial de Natación que se disputará el verano de 2027 en Budapest (Hungría).