Entre cánticos de apoyo, redobles de tambor y humo verde, el color del club, la afición se congregó a las puertas del centro de entrenamiento para dar un espaldarazo a los jugadores antes del partido, que se celebrará este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo.

En este ambiente festivo, una escolta policial acompañó a los autobuses que transportaban a los jugadores y al equipo técnico encabezado por el entrenador Abel Ferreira en dirección al aeropuerto internacional de Guarulhos.

Entre los hinchas estaba Thiago Nunes, un repartidor de 39 años que fue a buscar a su hijo a la escuela más temprano de lo habitual para ir a apoyar a Palmeiras con "el corazón a mil".

"Desde 2015, estamos ganando todo o, cuando no somos campeones, somos segundos... Es una fiesta siempre", afirmó a EFE.

Por su parte, Luan, un cobrador de autobús de 37 años, dijo esperar un partido "difícil" ante Estudiantes, pero expresó su confianza en una victoria por 2-0.

"La expectativa es la mejor posible; nos vamos a llevar la Libertadores", aseguró.

Vítor Roque, el colombiano Jhon Arias y los argentinos José Manuel 'Flaco' López y Agustín Giay son algunas de las principales bazas de Ferreira de cara a la final.

Palmeiras confía en poder levantar la que sería su cuarta Copa Libertadores y la tercera en los últimos seis años, una era dorada para el club.

El equipo también busca pasar página a la derrota encajada el sábado pasado frente al Flamengo en la liga, partido que le costó el campeonato local.