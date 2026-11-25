El Mundial de fútbol 2030, que España organizará con Portugal y Marruecos -además de que Uruguay, Argentina y Paraguay serán subsedes-, es uno de los focos de la agenda deportiva de los dos principales partidos que concurren, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP, derecha).

El principal partido de la oposición concurre con la idea de condicionar la participación de España en el Mundial de fútbol 2030 a que la final se juegue en su territorio. Por su parte, la formación que lidera el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la premisa de garantizar que la cita deportiva deje un legado social.

La coalición de izquierdas Frente Amplio defiende el acceso garantizado a las actividades deportivas dentro de su apartado dedicado a educación; y el ultraderechista VOX que sólo las selecciones nacionales representen a España en las competiciones internacionales.

Mientras, los partidos independentistas Junts per Catalunya (derecha) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda) reclaman la oficialidad internacional de las selecciones catalanas en todas las disciplinas.

Estas son las propuestas relacionadas con el deporte tal y como aparecen en los programas electorales de cada partido:

Desplegar el Estatuto del Deportista, garantizando su salud física y mental, su protección social, la compatibilidad con los estudios en todas las etapas y el acompañamiento al final de su carrera deportiva.

Impulsar una Estrategia Integral contra el Sedentarismo y de Promoción de la Actividad Física desde la atención primaria.

Reformar la Ley de Mecenazgo e impulsar incentivos fiscales para fomentar inversión y patrocinio.

Impulsar igualdad efectiva en el deporte y la profesionalización del fútbol femenino.

Plan Estratégico del Deporte Español (deporte base, tecnificación y alto rendimiento). Garantizar la financiación del deporte olímpico y paralímpico.

Garantizar que el Mundial 2030 y los grandes eventos deportivos dejen un legado social (instalaciones abiertas a la ciudadanía, impulso al deporte base y empleo en el territorio).

Financiación del deporte acorde a su importancia para la sociedad. Fomento del patrocinio y mecenazgo privados.

Reconocimiento de la trayectoria de los deportistas de alto nivel y corrección de los vacíos legales que han impedido su cotización a la Seguridad Social.

Defensa de España como sede de la final del Mundial de fútbol 2030 y condicionar a ello la participación de la selección española en la organización del torneo.

Garantizar que el sexo biológico sea el criterio para las categorías deportivas femeninas.

Mención en apartados de educación pública para la igualdad y oportunidades y salud mental.

Acceso garantizado a actividades extraescolares y deportivas complementarias.

Contratación de profesionales de salud mental en escuelas, centros deportivos, culturales y comunitarios.

Estrategia para combatir la LGTBQAifobia en ámbitos clave como el deporte, la cultura, el empleo o la educación.

Defensa del deporte femenino, que debe regirse por criterios biológicos y deportivos objetivos para garantizar la igualdad real en la competición.

Impulso de becas a deportistas, rebajas fiscales y apoyo a clubes y federaciones deportivas.

Reclamar la oficialidad internacional de las selecciones catalanas en todas las disciplinas e impulsar la modificación de la Ley del Deporte para suprimir la obligación de jugar con la selección española bajo amenaza de sanción.

Reclamar la representación internacional propia del deporte catalán.

Reformas para que las federaciones y selecciones catalanas puedan acceder a las competiciones oficiales internacionales.

Promover el reconocimiento del Comité Olímpico de Catalunya y las federaciones en el ámbito internacional.

Aumentar la financiación y la capacidad de decisión de las federaciones catalanas y ampliar la capacidad de Catalunya para decidir los incentivos fiscales a la practica deportiva, el mecenazgo y el patrocinio.