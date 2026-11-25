La competición, que celebra su octava edición, reúne en Barranquilla (norte) a representantes de los 32 departamentos del país y Bogotá, distribuidos en dos categorías: Constructores, con 17 equipos y 170 participantes, y Promotores, con 16 equipos y 160 jugadores.

Pero en esta Copa no basta con marcar goles para ganar. Bajo la metodología "fútbol por la paz", desarrollada por la organización Fútbol con Corazón, los encuentros convierten la cancha en un espacio de aprendizaje donde el diálogo, el respeto, la tolerancia, la inclusión y el trabajo en equipo tienen tanto valor como el resultado deportivo.

Una de las principales diferencias frente al fútbol convencional es que no hay árbitros. Antes de cada partido, los equipos establecen acuerdos de convivencia y, si surgen conflictos durante el juego, los participantes deben resolverlos mediante el diálogo y el consenso.

Además, los equipos son mixtos y el primer gol de cada encuentro debe ser anotado por una niña o adolescente, una regla que busca promover la equidad de género y dar protagonismo a las mujeres en un deporte tradicionalmente asociado a los hombres.

De esta manera, los niños no solo aprenden a competir, sino también a escuchar, respetar las diferencias, asumir responsabilidades y encontrar soluciones pacíficas a los desacuerdos.

La Copa Claro por Colombia hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que articula deporte, educación y tecnología para generar oportunidades de desarrollo integral, especialmente entre niños y adolescentes de comunidades vulnerables.

"En Claro creemos que la tecnología transforma vidas cuando se combina con educación, valores y desarrollo humano. Por eso, esta Copa va mucho más allá de los resultados deportivos, cada participante se lleva aprendizajes que pueden acompañarlo en su proyecto de vida", señaló la gerente de Sostenibilidad de Claro Colombia, María Consuelo Castro.

La iniciativa también busca que las habilidades adquiridas en el campo de juego se trasladen a otros espacios, como la escuela, la familia y la comunidad, mediante el fortalecimiento del liderazgo, la disciplina, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos.

La formación tampoco termina con el pitido final. Los participantes tienen acceso gratuito a Aprende con Claro, una plataforma que ofrece contenidos sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), además de desarrollo personal.

Según una medición de impacto de la firma KPMG, el 96 % de los participantes considera que esta herramienta contribuye a mejorar su aprendizaje y desempeño académico, mientras que el 71 % afirma que el programa ayuda a reducir la brecha digital.

La edición de 2026, la más grande desde la creación del torneo, contó con la participación de 5.280 niñas, niños y adolescentes de entre 11 y 16 años, que se suman a más de 20.000 que han participado en las ocho versiones.

La Copa Claro -organizada por Claro en alianza con Fútbol con Corazón y con el apoyo de Oracle, Fiberhome, Avianca y Huawei- busca demostrar que en el fútbol también se puede ganar aprendiendo a convivir.