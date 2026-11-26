Visma ha sido patrocinador principal de la formación desde 2019, y ahora seguirá apoyando al equipo con una nueva dimensión. El equipo ha dado a conocer que varias marcas de software del grupo, especializadas en soluciones contables para pequeñas y medianas empresas en toda Europa, aparecerán también en el maillot del equipo a partir de la próxima temporada, pero sus nombres se darán a conocer más adelante.

"Estamos especialmente orgullosos de nuestra colaboración con Visma Lease a Bike y de los fantásticos resultados que hemos logrado juntos", señaló Merete Hverven, directora general de Visma.

"Aunque nuestra asociación adopta ahora una nueva forma, seguiremos apoyando a este magnífico equipo con gran entusiasmo. Estamos deseando seguir animándoles en el futuro", comentó la directiva.

El director general del equipo, Richard Plugge, destacó la confianza depositada por el grupo desde el inicio de su colaboración.

"Visma creyó en nuestro proyecto cuando empezamos a trabajar juntos en 2019. Desde entonces, hemos vivido momentos con los que, al principio, solo podíamos soñar. Estoy agradecido a todas las personas de Visma por la confianza que nos han demostrado a lo largo de los años", explicó.

"El hecho de que Visma permanezca a bordo como socio fundador subraya todo lo que hemos construido juntos", concluyó Plugge.