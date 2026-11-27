La propuesta parte de modificar las reglas tradicionales del deporte más popular del país para convertir cada partido en un ejercicio de diálogo y reconocimiento del otro, en el que ganar no depende exclusivamente de los goles, sino también de la capacidad de los jugadores para cumplir los compromisos establecidos antes de entrar a la cancha.

"Más que un semillero de deportistas, es un semillero de buenos seres humanos", explica a EFE la gerente de Sostenibilidad de la empresa de telecomunicaciones Claro Colombia, María Consuelo Castro, al describir el propósito de la Copa Claro por Colombia, una iniciativa que recién acaba de culminar su octava edición.

La metodología, desarrollada junto con la Fundación Fútbol con Corazón, contempla tres tiempos, apunta Castro. En el primero, los equipos acuerdan los valores y compromisos que pondrán en práctica durante el encuentro; en el segundo disputan el partido y, en el tercero, vuelven a reunirse para evaluar si cumplieron lo pactado.

No hay árbitros que impongan decisiones y los propios participantes deben resolver sus diferencias mediante conversaciones y acuerdos, incluso cuando se presentan situaciones como una falta o una jugada polémica.

"Desde ahí se generan esas conversaciones que son difíciles y que muchas veces los adultos nunca aprendimos a tenerlas", señala Castro, quien considera fundamental que niños y niñas desarrollen desde temprana edad capacidades para reconocer sus errores, escuchar a los demás y solucionar desacuerdos sin recurrir a la confrontación.

La iniciativa también busca que estos aprendizajes trasciendan el terreno de juego y se reflejen en otros espacios de la vida cotidiana, mediante el fortalecimiento de valores como la honestidad, el respeto y la solidaridad.

El componente deportivo se complementa con herramientas educativas para reducir las brechas de aprendizaje y acceso a la tecnología. Entre ellas está 'Aprende con Claro', una plataforma que ofrece contenidos en matemáticas, ciencias, lenguaje e idiomas para estudiantes desde primaria hasta grado 11.

Según Castro, el propósito es que los participantes no solo encuentren oportunidades a través del deporte, sino que también desarrollen capacidades que puedan aprovechar en su formación académica y en sus proyectos de vida.

El siguiente desafío, explica la directiva, es explorar mecanismos para acercar a los participantes a la educación superior y dotarles de oportunidades de empleabilidad, además de ampliar el alcance de una metodología que, a su juicio, podría aplicarse en otros países con problemáticas sociales similares.

La octava edición del torneo concluyó el jueves en Barranquilla con la participación de 330 finalistas de 33 equipos, en una competición que busca demostrar que el fútbol también puede enseñar a convivir.