- También se enviará información de los entrenamientos abiertos de ambos equipos y de las ruedas de prensa de los entrenadores de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, y de Estudiantes, el uruguayo Alexander Medina, así como de futbolistas de cada equipo.

- Además, los fanáticos del argentino Estudiantes de La Plata ya palpitan la final, apelando a la confianza en la mística histórica del club en las definiciones de títulos internacionales, bajo el lema de que “el Pincha sabe de imposibles”.

Redacción Deportes. La Copa América, la competición futbolística de naciones más antigua del planeta, volverá a disputarse por tercera vez en territorio estadounidense, una decisión que desde ya desata polémicas de cara a la edición de 2028. Por Claudia Aguilar Ramírez y Luis Alejandro Amaya

Redacción deportes. Las selecciones femeninas de Estados Unidos y El Salvador juegan este viernes en Mansfield (Texas) por el paso a las semifinales de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Brasil en 2027, en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de la jornada tras el que enfrentará a Jamaica y Costa Rica.

Bolonia (Italia). La selección de Italia y de República Checa se enfrentan este viernes en las primeras semifinales de la Copa Davis, después de que los italianos sufrieran ante Corea del Sur y los checos superaran a Canadá; en el otro lado del cuadro, Gran Bretaña, que superó a Alemania, y España, que eliminó a Austria, prepararán el partido que les enfrenta el sábado por un pase a la final. Información de Carlos Expósito.

Redacción deportes. Arranca el último gran premio de 2026, el de la Comunidad Valencia en el circuito de Cheste, con dos títulos ya decididos, el de MotoGP en manos de Marc Márquez y el de Moto3 de Máximo Quiles, solo queda por decidir el de Moto2 que se disputarán este fin de semana Manuel González e Izan Guevara.

Redacción deportes. Los entrenamientos libres de la penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno de la temporada empiezan este viernes en la pista catarí de Lusail en una carrera sin demasiados alicientes deportivos, más allá del posible subcampeonato del neerlandés Max Verstappen, tras el triunfo asegurado del italiano Kimi Antonelli.

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- Abu Dabi Desert Challenge, última prueba de los Mundiales de rally-raid (hasta 27).

- Entrenamientos libres 1 (13.30-14.30 GMT) y 2 (17.00-18.00 GMT) del Gran Premio de Catar, 22ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Lusail. (FOTO)

- NBA: New York Knicks-Miami Heat (00:00 GMT), Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, Indiana Pacers-Philadelphia 76ers y Toronto Raptors-Brooklyn Nets (00:30 del sábado), Boston Celtics-Atlanta Hawks (01:00), Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies (01:30), Phoenix Suns-Dallas Mavericks (02:00) y Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers-Golden State Warriors, San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers y Utah Jazz-Denver Nuggets (02:30).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Ostrava (República Checa).

- Previa de la final de la Copa Libertadores, que disputarán el sábado el Estudiantes de La Plata y el Palmeiras en Montevideo (FOTO). Ruedas de prensa de entrenadores y jugadores: Palmeiras (14.30 GMT) y Estudiantes (20.30 GMT). (FOTO) (VIDEO)

- Los fanáticos del argentino Estudiantes de La Plata ya palpitan la final de la Copa Libertadores que se jugará este sábado ante Palmeiras y confían en la jerarquía del Pincha en la definición de títulos internacionales.

- Panorámica de la Copa América 2028 que volverá a disputarse por tercera vez en Estados Unidos.

- Eliminatorias femeninas Concacaf. Partidos de cuartos de final para el Mundial Brasil 2027 en Mansfield (Texas): Jamaica-Costa Rica (22.00 GMT) y Estados Unidos-El Salvador (01.30 GMT del sábado).

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Levante-Racing Santander (20:00 GMT).

- Liga inglesa (jornada 12): Nottingham Forest-Chelsea (20:00 GMT)

- Semifinales del Campeonato Uruguayo 2026. Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, ganador del Clausura, juegan por el derecho a enfrentar en la final de la Liga a Peñarol, campeón de la Tabla Acumulada. Estadio Domingo Burgueño Miguel (23.30 GMT).

- Amistoso femenino Francia-Venezuela (20.00 GMT), EEUU-El Salvador (1.30 GMT)

- Previa de la jornada 16 del torneo Apertura hondureño en la que se definirán los dos equipos que avanzarán directamente a las semifinales.

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13)(-1 GMT): Honduras-Japón (14.00), Colombia-Serbia (14.00), Costa Rica-Brasil (15.00), Montenegro-Chile (16.00), Venezuela-México (17.00).

- Comienza la temporada 2026/27 del DP World Tour con el Campeonato de la PGA australiana, en The Lakers GC, Sídney (hasta 29).

- Entrenamientos (08:00 a 15:00 GMT) del Gran Premio de Valencia, 22ª y última prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (FOTO)

- Campeonato de las Naciones: Partido por el quinto puesto: Irlanda-Australia, en Londres (Twickenham) (21.10).

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 29). Primera semifinal (desde las 16.00): Italia-Rep. Checa. Información de Carlos Expósito. (FOTO)

. Previa de la semifinal España-Gran Bretaña

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Redacción EFE Deportes

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