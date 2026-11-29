La joven golfista nacida en Vancouver en 2008 hizo historia este domingo en el Campo Europa de La Cala Resort de Mijas, en Málaga, el epicentro de un Abierto de España que conquistó con una tarjeta de 69 (-2 para el total de -19).

Este triunfo, su quinto desde que compite como profesional, la coloca como la ganadora más joven de la historia del Abierto español y la más precoz en haber logrado cinco trofeos del LET a su edad.

Un hito que logró emergiendo con fuerza durante el segundo día de competición, batiendo el récord femenino de La Cala Resort con una tarjeta de 63 golpes, liderato que mantuvo el tercer día, con 66, y el último y decisivo, con 69, a tres de distancia de su principal perseguidora, Morgane Metraux.

Huang, de ascendencia china, pero nacida en Canadá, se jugó el título en los dos últimos hoyos contra Metraux después de haber cometido errores con un bogey en el hoyo 16 que lo apretó todo.

Sin embargo, la jugadora helvética no calibró en el 17, dilapidó sus opciones de remontada y un birdie de Huang en el último redondeó un triunfo que terminó siendo histórico en Mijas.