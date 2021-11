Novak Djokovic regresa en París

Un Djokovic incapaz de reprimir las lágrimas en Nueva York, el rostro cubierto por su toalla: esa es la última imagen del N.1 del mundo en la retina del aficionado. En aquel instante, perdiendo 6-4, 6-4, 5-4 ante Daniil Medvedev en la final del US Open, se le escapaba de las manos quizá el reto más importante de su carrera: ser el primero ganar los cuatro ‘grandes’ en el mismo año desde 1969.

Desde entonces, el serbio tomó distancias con el circuito, renunciando incluso a Indian Wells. Es París y su pista dura bajo techo, donde ya ganó cinco veces, el lugar que eligió para regresar.

“Vamos a ver si me he recuperado emocionalmente y si estoy preparado para jugar al más alto nivel, no lo sé”, reconoce Djokovic.

Su entrada en liza -no antes del miércoles- será ante el italiano Fabio Fognini (36º), o ante el húngaro Marton Fucsovics (39º). Además, antes, jugará dobles junto a su compatriota y amigo Filip Krajinovic, con la mente puesta en la Copa Davis (25 noviembre-5 diciembre).

Zverev gana en Viena

Alexander Zverev continua al copo en cuanto a finales y triunfos se refiere, ya que en Viena alcanzó si quinta final en 2021 y con ella su quinto título, tras vencer al estadounidense Frances Tiafoe, por 7-5 y 6-4 en una hora y 36 minutos.

Con este y los Masters 1.000 de Cincinnati y Madrid, Juegos Olímpicos y Acapulco, Zverev ya eleva a 18 sus títulos ganados.

Kontaveit derrota a Halep

La ídolo local Simona Halep perdió ayer en la final del Abierto de Transilvania ante la estonia Anett Kontaveit por 6-2 y 6-3.

Una semana después de su título en Moscú, Kontaveit conquista su cuarto torneo del año y firma su mejor temporada. Gracias a la victoria, la estonia obtiene además la última plaza clasificatoria para el Masters femenino, que se disputará en Guadalajara (México), en noviembre.

Cilic, diez años después

Marin Cilic conquistó ayer el ATP 250 de San Petersburgo por segunda vez en su carrera, tras la edición de 2011, al derrotar al estadounidense Taylor Fritz 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Cilic añadió un vigésimo título a su palmarés, aunque su principal gesta sigue siendo el título en el US Open en 2014. AFP/EFE