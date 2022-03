Rafael Nadal anunció este martes que sufrió una fisura en la costilla durante Indian Wells. “Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias”, explicó el tenista en Twitter. “Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto”, puntualizó.

La lesión cambia los planes de Nadal con miras al Roland Garros, que arranca el 22 de mayo. El actual número tres del mundo y que en el torneo californiano perdió el invicto en la temporada, no estaría presente en el Masters 1000 de Montecarlo (desde el 10 de abril) y en el Torneo Conde de Godó de Barcelona (desde el 18 de abril). Por su parte, en los certámenes previos al segundo Grand Slam del 2022, Madrid y Roma como los principales, dependerá de la evolución de la lesión.

“Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados (…) Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación”, continuó Nadal, quien el domingo cayó 6-3 y 7-6 (7/5) contra el estadounidense Taylor Fritz en la definición del Masters 1.000 de Indian Wells.

El comunicado de Rafael Nadal sobre la lesión en la costilla