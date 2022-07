Djokovic duda de su presencia en el US Open, pero no pierde la esperanza

BELGRADO. Ganador de Wimbledon el domingo, Novak Djokovic se mostró dubitativo en cuanto a su presencia en el US Open a finales de agosto al seguir negándose a vacunarse contra el covid-19, pero aseguró que no pierde la esperanza de poder viajar a Estados Unidos, “aunque no queda mucho tiempo”.