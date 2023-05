Djokovic en cuartos de Roma por 17ª vez, Cerúndolo echa a Sinner, triunfos de Badosa y Swiatek

‘Nole’, que el lunes cederá el número 1 a Carlos Alcaraz, ya eliminado en Roma, jugó su 77º partido en la capital italiana, igualando el récord de Rafael Nadal, para derrotar al británico Cameron Norrie (13º) por 6-3 y 6-4.

“Hasta ahora todo ha ido bien” , señaló Djokovic sobre su progresión en el torneo durante la semana. “Hoy empezamos pronto. Las condiciones eran extrañas y solo calentamos 20 minutos. No pudimos jugar antes por la lluvia, así que estoy contento con haber superado este desafío en dos sets y seguir adelante”.

Ante Norrie empezó enchufado, con una rotura que le sirvió para situarse 3-0. Sin estar brillante, aunque sí muy sólido en los peloteos, se apuntó la primera manga sin titubear.

Enfado por un pelotazo

En la segunda, cuando Djokovic ganaba 2-1, Norrie dio un fuerte pelotazo en las piernas del serbio, que se había desentendido de la jugada y estaba de espaldas a su rival.

El británico se disculpó con la mano, pero Djokovic le miró fijamente unos segundos y se acercó a la red esperando una explicación que no llegó.

Hasta el final Djokovic se mostró muy serio, dejando claro que la ligera disculpa con la mano no había sido suficiente.

Cerró el partido sin perder la calma y saludó a Norrie con toda la frialdad que pudo escenificar.

En rueda de prensa Djokovic no bajó el tono contra Norrie: “Es muy buen chico fuera de la pista, por lo que no entiendo esta actitud en la cancha, haciendo cosas que en el vestuario sabemos que no son juego limpio”.

“Vi la repetición cuando me golpea. Quizás puedes decir que no lo hace a propósito. No sé si me ve. De manera periférica, siempre puedes ver al jugador posicionado en la cancha. La bola iba muy lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto estaba perdido para mí”, explicó.

‘Djoko’ jugará por un puesto en semifinales con el danés Holger Rune (7º), que necesitó tres sets para batir al australiano Alexei Popyrin (77º); 6-4, 5-7 y 6-4.

“Aunque es muy joven, conozco su juego bastante bien. Ha estado en el circuito varios años jugando un gran tenis, particularmente en el último. Está en gran forma y creo que será un partido muy físico”, pronosticó Djokovic.

La gran sorpresa llegó unas horas más tarde, cuando Cerúndolo (31º) remontó a Sinner (8º) para ganar por 6-7 (3/7), 6-2 y 6-2.

El argentino comenzó cediendo su servicio, pero reaccionó para llevar el desenlace del primer set al ‘tie-break’, donde otro mal comienzo le acabó sentenciando.

Sin embargo, reaccionó bien y fue capaz de romper el servicio del italiano en otras cinco ocasiones, cediéndolo solo una, posibilitando una remontada que le da un triunfo de gran prestigio.

Remontada de Cerúndolo

Su rival en cuartos será el noruego Casper Ruud (4º), vigente subcampeón en Roland Garros. La eliminación de Sinner no fue la única de un Top 10, ya que el ruso Andrey Rublev (N.6), ganador en Montecarlo, perdió frente al alemán Yannick Hanfmann (101º).

En partidos suspendidos por la lluvia el lunes, el griego Stefanos Tsitsipas (5º) ganó al italiano Lorenzo Sonego (48º), el alemán Alexander Zverev (22º) al estadounidense J.J. Wolf (54º) y el italiano Lorenzo Musetti (19º) al norteamericano Francis Tiafoe (12º).

En el turno nocturno, Medvedev jugará contra Zverev y Tsitsipas ante Musetti.

En categoría femenina, la número 1 mundial Iga Swiatek encontró más resistencia que en las dos primera rondas para batir este martes a la croata Donna Vekic (24ª), 6-3 y 6-4, y clasificarse para cuartos de final.

“Estoy contenta de haber logrado pasar”, reconoció la polaca, que jugará ante la kazaja Elena Rybakina (6ª) que la ha ganado en las dos ocasiones en las que se han enfrentado este año, en octavos del Abierto de Australia y en semifinales de Indian Wells.

De ganar, una de sus rivales en semifinales podría ser Badosa (35º), que jugó un partido muy completo para imponerse en tres sets a la checa Karolina Muchova (52ª) , por 6-4, 6-7 (4/7) y y mantiene su línea ascendente a las puertas de disputar Roland Garros.