Djokovic fulmina a Fucsovics y se cita con Davidovich en tercera ronda

En la ‘night session’ de la Philippe Chatrier, la leyenda serbia, que busca lograr un 23º trofeo del Grand Slam que le permita desempatar con Rafael Nadal, sobrevivió a un durísimo primer set de 87 minutos y luego no encontró resistencia; 7-6 (7/2), 6-0 y 6-3.

“Ha sido un partido muy intenso, principalmente en el primer set. En el segundo he encontrado mi mejor juego y estoy muy contento con mi encuentro. Él no tenía nada que perder, no me sorprende su nivel de hoy, puede jugar a un nivel muy alto en todas las superficies”, dijo Djokovic sobre Fucsovics.

Su próximo rival, el viernes, será un Davidovich que ya le batió en el Torneo de Montecarlo el año pasado.