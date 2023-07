Alcaraz: “Todo lo que hago lo puedo hacer mejor”

Alcaraz recibe a EFE en su casa, una de las tantas que se alquila en estas fechas en las cercanías del All England Club. En la entrada está aún el traje de la fiesta del día anterior, un ramo de flores de un patrocinador, un raquetero y una carta de un joven vecino: “Espero poder verte algunos de estos días por el barrio, pero seguro que estás ocupado ganando a Djokovic y ganando el torneo”, dice el niño en la carta.

El murciano está aún asimilando lo que ha ocurrido en las últimas horas. Su victoria ante Djokovic, el título de Wimbledon, las emociones de su familia... Pero durante unos minutos debate con EFE sobre lo que le espera en el futuro, lo que le hará feliz y su lugar en este deporte de locos que es el tenis.

¿Qué diferencia ha sentido de ganar el US Open a ganar Wimbledon?

Es un poquito más especial ganar Wimbledon y por la manera en la que lo he hecho, ganándole a Djokovic, que estaba imbatido durante diez años en esta pista central, en la Catedral del tenis. Ser parte de la historia de este torneo lo hace un poquito más especial.

¿Siente que ayer comenzó una nueva era en este deporte?

No lo siento así, la verdad. Yo creo que mientras estén Rafa y Djokovic peleando en el circuito, peleando por grandes cosas, mientras sigan jugando, no va a haber un cambio generacional, no va a haber una nueva era. Ese debate lo hablaremos dentro de unos años; ahora no es el momento.

Durante estas semanas me ha surgido una pregunta, al verle evolucionar sobre hierba, que es ¿cómo será Carlos Alcaraz en diez años? Cree que estos éxitos, su tiempo en el circuito, su aprendizaje, ¿le va a cambiar?

A nivel personal no creo que cambie. Según vayan pasando los años uno va madurando, va creciendo, se va dando cuenta de las cosas, de lo importante, y va mejorando en ese aspecto, pero de lo que es de personalidad, de ser la persona que soy, no creo que cambie. Creo que soy un chico muy cercano, muy agradable, muy feliz y creo que eso no va a cambiar.

En el discurso de la cena de campeones, dijo “Ahora me voy a Murcia y vuelvo a ser una persona normal”. ¿Es posible, siendo Carlos Alcaraz, ser una persona normal?

Sí, claro. Soy una persona muy sencilla, simplemente busco estar tranquilo en casa, con mi familia, ir con mis amigos, incluso ir al parque. Al final con la compañía basta, da igual el lugar, el sitio. Si la compañía es la correcta, estar tranquilo con tus amigos de siempre, riéndote, haciendo bromas, haciendo bromas de todo...Con eso basta para volver a sentirse una persona normal de 20 años.

También dijo que era el momento más feliz de su vida, pero que había que esperar a ver qué pasaba en los próximos años. ¿Qué puede pasar en los próximos cinco o diez años que sea más feliz que esto?

Que mire al palmarés y lleve cinco Wimbledon, que lleve cuatro US Open, tres Roland Garros, cuatro Australian Open... Yo creo que más feliz que eso no podría hacerme. Que en cinco años que tenga más Grand Slam en la vitrina, más títulos, más semanas como número uno y que siga viviendo momentos como este.

¿Sabe mejor tener más títulos que el primero?

El primero siempre sabe especial, porque al final es como que ya lo he conseguido, ahora queremos más y tener esta sensación más a menudo. Ir teniendo más en la vitrina siempre es bueno.

Djokovic dice que es usted una mezcla de los tres tenistas que han dominado el circuito en los últimos años, pero, ¿qué le falta a se juego? ¿Qué puede mejorar?

Me falta pulir muchísimas cosas. Al igual que Djokovic cuando empezó su carrera y ya había ganado cuatro o cinco Grand Slams, igual que Rafa o Federer. Tenían un estilo y lo han ido mejorando.Nunca eres perfecto, nunca llegas a tu 100 %, siempre surgen nuevas cosas que tienes que ir mejorando, adaptando a las circunstancias del momento. Yo considero que todo lo que hago, lo que puedo hacer mejor.

¿Va a cambiar la foto con Federer que tiene en su habitación por alguna de las de ayer?

Cambiarla no, pero ponerla al lado puede ser. Cambiar esa foto con Roger... Es un recuerdo superespecial que voy a tener durante muchísimo tiempo, por no decir durante el resto de mi vida.

¿Qué se le pasó por la cabeza en esa última derecha que a Djokovic se le va a la red?

Sinceramente, fue un momento de shock, que mi mente se puso en blanco, simplemente actuó. Me salió tirarme al suelo, hacer la croqueta. Lo que mi cabeza pensó es en querer abrazar a mi equipo.Ir a por mi equipo y celebrarlo con mi gente.

¿Cómo de necesario es que para que usted crezca, se desarrolle y gane mucho más, haya un gran rival, un némesis? Un Nadal para Federer, un Djokovic para Nadal.

Superimportante. Tener a alguien ahí, con el que luches, con el que tengas esa batalla, esa rivalidad bonita, es importante para mantener la motivación durante tanto tiempo. Ahora mismo creo que lo tengo y no tengo miedo a decirlo: para mí es Sinner de momento. Esa rivalidad bonita que tenemos, esos partidos grandes que hemos jugado, en grandes escenarios. Conforme pasen los años va a haberlos mejores y vamos a pelear por los grandes títulos.