Coco Gauff puede con Vekic y avanza a la tercera ronda ante la mirada de Simone Biles

Nueva York (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, avanzó este jueves a la tercera ronda del 'grande' neoyorquino tras imponerse por 7-6(5) y 6-2 a la croata Donna Vekic, ante la mirada de la legendaria gimnasta Simone Biles.