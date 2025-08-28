El argentino Cerúndolo sufre una remontada y cae en cinco sets en segunda ronda

Riedi, 435 del mundo, derrotó a Cerúndolo, la mejor raqueta argentina con el número 19 del ranking, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 en 3 horas y 37 minutos de partido.

El argentino, que venía de remontar dos sets en primera ronda frente al italiano Matteo Arnaldi, fue hoy la víctima y dilapidó su ventaja inicial de dos parciales.

La eficiencia en las bolas de rotura desequilibró los dos primeros sets para Cerúndolo. Dos oportunidades bastaron al argentino para quebrar en dos ocasiones a su rival y llevarse ambos parciales, mientras que Riedi había desperdiciado ocho en ese mismo tiempo.

Hicieron falta otras cuatro oportunidades para que el helvético finalmente deshiciera en el tercer set el saque del 19 del mundo. Lo hizo hasta dos veces en esa manga, por una de Cerúndolo, que le valió para recortar distancias.

El juego de Cerúndolo decayó en el cuarto, donde protagonizó nueve errores no forzados por cinco ganadores y volvió a perder en dos ocasiones su servicio. Riedi, desde el lado opuesto de la vista, apenas alcanzó un 47 % de efectividad en primeros saques, pero logró cuatro 'aces' que le permitieron respirar en momentos apurados.

Aunque el argentino fue el primero en lograr un quiebre al resto en el set definitivo, se vino abajo y enlazó cinco juegos consecutivos perdidos, tres de ellos al servicio, que valieron su eliminación.

Esta es la tercera edición consecutiva en la que Cerúndolo cae en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Su verdugo el año pasado fue su compatriota Tomás Etcheverry.

Riedi se enfrentará en tercera ronda con el ganador del partido entre el ruso Kharen Kachanov, 9 del mundo, y el polaco Kamil Majchrzak, 76 del escalafón.