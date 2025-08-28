El búlgaro Simon Ivanov, suspendido cinco años por apuestas ilegales

Ivanov, de 25 años, que llegó a ocupar el puesto 359 del ránking mundial en 2022, fue acusado de hacer apuestas por más de 196.000 euros en partidos profesionales de tenis, entre febrero y octubre de 2022. Además, y según detalló la ITIA en un comunicado, se negó a colaborar plenamente con las investigaciones abiertas en su contra, lo que agravó su situación disciplinaria.

Tras varias alertas de partidos sospechosos en los que Ivanov participó en al menos once entre 2019 y 2024, la ITIA decidió llevar a cabo una investigación y entrevistó al jugador en cuatro ocasiones.

"Esta investigación incluyó solicitudes escritas para analizar sus dispositivos móviles conocidos como parte de la investigación sobre posibles actividades corruptas", señaló la ITIA, procedimiento al que el búlgaro se negó a contribuir.

Finalmente, en la decisión escrita fechada el 15 de agosto de 2025, el árbitro independiente y encargado de audiencias anticorrupción Richard McLaren determinó que "las impugnaciones de Ivanov a la jurisdicción eran totalmente infundadas" y que su comportamiento constituía "un intento de intimidación, y es completamente inapropiado a la luz de los compromisos del jugador de someterse al TACP", lo que le llevó a ampliar a doce meses adicionales la sanción.

Durante el periodo de inelegibilidad, que concluirá el 14 de agosto de 2030, el tenista "tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional".