La brasileña Haddad Maia anula a Golubic y vuela a la tercera ronda

Haddad Maia, número 22 del ránking WTA y decimoctava favorita en Nueva York, no concedió rotura alguna y selló su pase de ronda en una hora y 33 minutos.

Fue una prueba de fuerza de la jugadora brasileña, que había perdido cuatro de los cinco precedentes contra Golubic, número 72 del mundo.

Haddad Maia, que encara su sexto Abierto de Estados Unidos y el vigésimo segundo 'grande' de su carrera, se medirá en tercera ronda con la griega María Sakkari.

El mejor resultado de su carrera en un 'grande' fue la semifinal del Roland Garros de 2023, pero se va sintiendo cada vez más cómoda en Nueva York, donde el año pasado fue cuartofinalista.

