Sinner: "Alcaraz casi no está cometiendo errores"

"Creo que es un jugador bueno en todas las superficies. Creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, al ganar en Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe jugar en todas las superficies", dijo Sinner en la rueda de prensa posterior a su victoria por 6-3, 6-2 y 6-2 contra el australiano Alexei Popyrin.

"Vi su partido aquí y está jugando muy, muy bien, casi no está cometiendo errores en este momento. Tiene confianza. Es muy duro jugar contra él, porque tácticamente preparas los partidos de forma distinta dependiendo de dónde juegas", prosiguió.

"Es un gran favorito en todos los torneos porque tiene muchas soluciones y estilos de juego para resolver problemas. Hay muchas cosas que hacen complicado medirse con él, pero es grande para este deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, te entretiene, es divertido de ver, y es lo que la gente ama", concluyó.

Sinner, defensor del título en Nueva York, jugará la tercera ronda contra el canadiense Denis Shapovalov.

Alcaraz disputará la tercera ronda este viernes contra el italiano Luciano Darderi. El murciano eliminó a Reilly Opelka en dos horas y cinco minutos y al italiano Mattia Bellucci en apenas una hora y 36 minutos.