Sinner pasa el rodillo y se planta en tercera ronda

Tras solventar su primer partido en una hora y cuarenta minutos contra el checo Vit Kopriva, Sinner se impuso a Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.

El italiano, ganador de cuatro 'grandes' en su carrera, dejó fuera del torneo a un Popyrin que sabe dar su mejor versión en las citas grandes. El australiano fue verdugo del serbio Novak Djokovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2024.

Además, Popyrin había ganado el único precedente contra Sinner, aunque esa victoria se remontaba al torneo de Madrid de 2021, antes de que Sinner se convirtiera en uno de los mejores tenistas del mundo.

El italiano, reciente campeón en Wimbledon y que también fue capaz de conquistar el Abierto de Australia al principio de la temporada, tiene por delante un desafío enorme: convertirse en el primero en encadenar dos Abiertos de Estados Unidos desde que lo hiciera el suizo Roger Federer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Federer ganó cinco veces seguidas en Nueva York, entre 2004 y 2008.

Sinner todavía está muy lejos de esos números, pero lleva 23 victorias consecutivas en los 'grandes' disputados en superficie rápida.

En su carrera, tan solo ha perdido nueve veces en esta superficie en los 'grandes'.

En la pista Arthur Ashe, Sinner disputó un partido muy sólido, en el que no concedió rotura alguna a Popyrin. Hizo bueno un solitario 'break' en el segundo juego para llevarse el primer set por 6-3 y solo tuvo un momento de apuros en el segundo, cuando tuvo que anular cuatro bolas de rotura con el 3-2 en el luminoso.

Agresivo al resto, el italiano presionó a Popyrin y liquidó el duelo con dos 6-2 para blindar el pase a la tercera ronda.

Le espera el canadiense Denis Shapovalov (n.29) que ganó por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer (n.98).