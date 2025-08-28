Sinner, Swiatek, Zverev y Gauff no fallan, Munar vuela y Cerúndolo y Zarazúa se despiden

Lo hicieron en una jornada en la que también prolongó su camino neoyorquino el español Jaume Munar, con una gran victoria contra el canadiense Gabriel Diallo, mientras que el torneo del argentino Francisco Cerúndolo y de la mexicana Renata Zarazúa terminó con dos crueles derrotas.

Entre las despedidas destacadas, estuvo la del británico Jack Draper, número cinco del mundo, quien renunció por lesión a su partido de segunda ronda contra el belga Zizou Bergs, próximo rival de Munar.

Tras solventar su primer partido en una hora y cuarenta minutos contra el checo Vit Kopriva, Sinner se impuso a Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.

El italiano, ganador de cuatro 'grandes' en su carrera, dejó fuera del torneo a un Popyrin que sabe dar su mejor versión en las citas grandes. El australiano fue verdugo del serbio Novak Djokovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, Popyrin había ganado el único precedente contra Sinner, aunque esa victoria se remontaba al torneo de Madrid de 2021, antes de que Sinner se convirtiera en uno de los mejores tenistas del mundo.

El italiano, reciente campeón en Wimbledon y que también fue capaz de conquistar el Abierto de Australia al principio de la temporada, tiene por delante un desafío enorme: convertirse en el primero en encadenar dos Abiertos de Estados Unidos desde que lo hiciera el suizo Roger Federer.

En la tercera ronda, Sinner se medirá con el canadiense Denis Shapovalov.

Tuvo que sufrir más Swiatek, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, que necesitó dos horas y siete minutos para imponerse por 6-1, 4-6 y 6-4 a la holandesa Suzan Lamens (n.66) en el primer enfrentamiento absoluto entre ambas.

La polaca, ganadora de seis 'grandes' en su carrera, un Abierto de Estados Unidos, cinco Roland Garros y el último Wimbledon, se medirá en la tercera ronda con la rusa Anna Kalinskaya, número 29 del mundo, que eliminó a la kazaja Yulia Putintseva.

En el circuito femenino también avanzaron Coco Gauff, que eliminó a la croata Donna Vekic, y Naomi Osaka, quien dominó frente a la estadounidense Hailey Baptiste.

Gauff y Osaka podrían verse las caras en cuarta ronda si ganan respectivamente a la polaca Magdalena Frech y a la australiana Daria Kasatkina.

Entre los demás resultados del día, el español Jaume Munar blindó su pase de ronda gracias a una sólida victoria contra el canadiense Gabriel Diallo. Se le abren horizontes ilusionantes al español, que en tercera ronda se cruzará con Bergs, número 48 del mundo.

El argentino Francisco Cerúndolo desperdició una ventaja de dos sets y perdió por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 contra el suizo Leandro Riedi. En la anterior ronda, el argentino había remontado dos mangas de desventaja contra el italiano Matteo Arnaldi.

También fue muy dura la derrota de la mexicana Zarazúa, doblegada 6-2, 2-6 y 7-6(7) por la francesa Diana Parry (n.107).

Zarazúa llegaba a la segunda ronda en Flushing Meadows por segunda vez en su carrera tras dar la campanada en su debut con una victoria contra la estadounidense Madison Keys, número seis.

La mexicana se convirtió en la primera tenista de su país en derrotas a una jugadora del top-10 del ránking WTA desde que lo hiciera Angélica Gavaldon en 1995.