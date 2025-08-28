Zarazúa roza una remontada épica, pero cae contra Parry y se despide de Nueva York

Nueva York (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La mexicana Renata Zarazúa, número 82 del ránking mundial, rozó este jueves una remontada épica, pero cayó 6-2, 2-6 y 7-6(7) contra la francesa Diane Parry (n.107) en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.