Zarazúa roza una remontada épica, pero cae contra Parry y se despide de Nueva York

Zarazúa llegaba a la segunda ronda en Flushing Meadows por segunda vez en su carrera tras dar la campanada en su debut con una victoria contra la estadounidense Madison Keys, número seis.
La mexicana se convirtió en la primera tenista de su país en derrotas a una jugadora del top-10 del ránking WTA desde que lo hiciera Angélica Gavaldon en 1995.
Y este jueves luchó hasta el final con Parry, pero se rindió en el desempate final por 10-7.
Tuvo un comienzo lento y perdió el primer set por 6-2, pero reaccionó y forzó la tercera manga con un autoritario 6-2. En el set decisivo, la mexicana anuló tres bolas de rotura y, en el desempate, fue capaz de remontar del 3-8 al 7-8 para abrirse opciones de victoria.
Parry, que en la anterior ronda había eliminado a la checa Petra Kvitova en el último partido de su carrera, consiguió retener su servicio y logró el billete para la tercera ronda.
Parry se medirá con la ucraniana Marta Kostyuk.