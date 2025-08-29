Alcaraz vuela, Djokovic no falla y Bucsa se regala sus primeros octavos en Nueva York

Tan solo necesitó de una hora y 44 minutos Alcaraz para solventar su partido de tercera ronda contra Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se citó con el francés Arthur Rinderknech (n.82) en octavos.

Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un 'grande'.

El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.

El único susto para Alcaraz llegó en el segundo set, cuando notó unas molestias de rodilla, pero todo se quedó en una anécdota.

"Me siento bien, sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos se había ido. Quería estar bien, terminar bien. No hablé con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso", afirmó Alcaraz tras su victoria.

La imagen más dolorosa del día fue la de Ben Shelton, número seis del mundo, obligado a retirarse antes del comienzo del quinto y decisivo set contra el francés Adrian Mannarino, por una lesión en el hombro izquierdo.

Shelton, una de las grandes esperanzas de Estados Unidos en este Abierto de Estados Unidos y posible rival del español Carlos Alcaraz en cuartos de final, se lesionó por una caída en el punto final del tercer set.

Mannarino será rival del checo Jiri Lehecka en octavos, después de que este eliminara al belga Raphael Collignon por un triple 6-4. De este cruce saldrá el rival de Alcaraz, si el murciano gana su duelo de octavos contra Rinderknech.

No falló Djokovic, cuatro veces campeón en el cemento neoyorquino, que doblegó al británico Cameron Norrie (6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3).

El serbio se convirtió, a sus 38 años, en el tenista de mayor edad en llegar a los octavos de final en Nueva York desde que lo hiciera Jimmy Connors en 1991.

Djokovic, número siete del ránking y que comparte lado del cuadro con Alcaraz, solventó su partido de tercera ronda en dos horas y 48 minutos.

Cristina Bucsa alcanzó los octavos de final en un 'grande' por primera vez en su carrera tras firmar una gran remontada contra la belga Elise Mertens, número 21.

La derrotó por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 39 minutos de partido, tras haber eliminado antes a la estadounidense Claire Liu (371 del mundo) y a la filipina Alexandra Eala (posición 75).

Le espera la vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, una Sabalenka que doblegó a la canadiense Leylah Fernández con autoridad.

Entre los demás resultados del circuito WTA, Jessica Pegula, finalista el año pasado, eliminó a la bielorrusa Viktoria Azarenka y la kazaja Elena Rybakina doblegó a la británica Emma Raducanu.