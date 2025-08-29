Alcaraz y su rodilla: "No es nada serio"

"El juego en el que me rompió el saque, en el último punto tras el saque, en el primer paso noté algo en la rodilla que me estaba molestando", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

"Después de cinco, seis puntos se había ido. Estaba preocupado, por eso pedí el fisio, pero no era nada serio, solo por precaución. Luego ya no noté nada. No es nada serio", añadió el murciano, que ganó a Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0.

En su comparecencia en rueda de prensa, Alcaraz también repasó el trabajo que está haciendo para mejorar su inglés.

"Hace unos años venía aquí sudando (ríe). Decía 'a ver si entiendo la pregunta, a ver qué contesto'. Ahora me siento más cómodo", admitió.

"Mi inglés ha mejorado mucho, estoy intentando hablar con los jugadores, ver series y películas en inglés me ayudó a mejorar mi inglés. Ahora estoy tranquilo e intento contestar de la mejor manera", prosiguió.

Y volvió a recordar uno de los mejores partidos de su carrera, el que ganó en cinco sets al italiano Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos de 2022, camino de su primer 'grande' y del número uno en el ránking.

"Fue uno de los mejores partidos que he jugado en mi carrera. Me acuerdo de algunas cosas, anulé bola de partido. Me acuerdo de que corría de un lado a otro, cinco horas y quince minutos. El segundo partido más largo que he jugado. El nivel de ese partido fue muy, muy alto", aseguró.

Alcaraz jugará los octavos de final contra el francés Arthur Rinderknech (n.82).