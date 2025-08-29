Arthur Rinderknech, rival de Alcaraz en octavos

Rinderknech remontó y se impuso a Bonzi por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos, ante un rival al que nunca había ganado en su carrera.

El francés perdió los tres precedentes contra Alcaraz, el último de los cuales en la hierba del Queen's. Anteriormente, había perdido contra el murciano en ese mismo torneo, en 2023, y en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Alcaraz se clasificó a los octavos de final poco antes con una sólida victoria por 6-2, 6-4 y 6-0 contra el ítalo-argentino Luciano Darderi.