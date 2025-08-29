Tenis

Arthur Rinderknech, rival de Alcaraz en octavos

Nueva York, 29 ago (EFE).- Arthur Rinderknech, número 82 del ránking mundial, ganó este viernes el derbi francés contra Benjamin Bonzi (n.51) y será rival del español Carlos Alcaraz en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 15:25
Rinderknech remontó y se impuso a Bonzi por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 40 minutos, ante un rival al que nunca había ganado en su carrera.

El francés perdió los tres precedentes contra Alcaraz, el último de los cuales en la hierba del Queen's. Anteriormente, había perdido contra el murciano en ese mismo torneo, en 2023, y en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Alcaraz se clasificó a los octavos de final poco antes con una sólida victoria por 6-2, 6-4 y 6-0 contra el ítalo-argentino Luciano Darderi.

