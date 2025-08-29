Djokovic vuela a octavos y se cita con Struff

Djokovic se convirtió, a sus 38 años, en el tenista de mayor edad en llegar a los octavos de final en Nueva York desde que lo hiciera Jimmy Connors en 1991.

El serbio extendió a 7-0 su balance perfecto contra Norrie, número 35 del ránking mundial, quien sigue sin poder ganar a tenistas del top-10 en un 'Grand Slam'.

Djokovic, número siete del ránking y que comparte lado del cuadro con el español Carlos Alcaraz, solventó su partido de tercera ronda en dos horas y 48 minutos.

Solo perdió dos puntos con el saque en el primer set y se lo llevó por 6-4 gracias a una solitaria rotura en el séptimo juego. Norrie tuvo el mérito de seguir luchando y consiguió igualar el partido en el desempate de la segunda manga, tras anular tres bolas de rotura.

Djokovic, que luce un balance de 93 victorias y catorce derrotas en Nueva York, también estuvo una rotura abajo en el tercer set, pero respondió con dos quiebres seguidos que pusieron el encuentro de nuevo cuesta abajo.

Sentenció el tercer set con un duro 6-2 y no dejó de pisar el acelerador en el cuarto, en el que hizo bueno un 'break' en el segundo juego para imponerse por 6-3.

En octavos, Djokovic se verá las caras con el alemán Jan-Lennard Struff, de 35 años, quien dio la sorpresa al eliminar a Frances Tiafoe (6-4, 6-3, y 7-6(7)).