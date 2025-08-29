La española Bucsa remonta ante Mertens y accede a octavos de final

Bucsa, número 95 del mundo, dio la sorpresa ante la belga (21 del ranking) y la derrotó por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 39 minutos de partido.

Esta era la primera experiencia de Bucsa en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, tras haber eliminado antes a la estadounidense Claire Liu (371 del mundo) y a la filipina Alexandra Eala (posición 75).

Su debut en estas nuevas instancias comenzó torcido, al lograr solo tres puntos al resto y acumular 10 errores no forzados que la dejaron abajo en el marcador.

La española se mostró más agresiva en la reanudación y logró quebrar dos veces a Mertens, la segunda de ellas en el último juego antes del 'tie break' para igualar el encuentro. Bucsa, con 17 ganadores, había llevado la iniciativa ante la belga, que sumó 14 errores no forzados en la segunda manga, casi el triple que en la anterior.

Aunque Bucsa cedió su saque en el primer juego del set definitivo, volvió a romper de nuevo dos veces a Mertens, quien había pedido a mitad de parcial las asistencias por molestias físicas, y firmó su pase a octavos de final.

La tenista española nunca había alcanzado los octavos en un 'grand slam'. Su mejor desempeño era una tercera ronda en los abiertos de Australia y Wimbledon.

Bucsa se enfrentará a la ganadora del encuentro entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, y la canadiense Leylah Fernández.