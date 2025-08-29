Sabalenka no da opción a Fernández y se cita con Bucsa

Sabalenka, defensora del título en Nueva York, tiró de efectividad contra Fernández, número 30, en un partido en el que una sola rotura marcó la diferencia.

La bielorrusa anuló cinco bolas de 'break' y se llevó el primer set gracias a una rotura en el cuarto juego. En la segunda manga, se aferró a su servicio y blindó el pase de ronda tras pasar por el desempate.

En octavos, le espera Bucsa, número 95 del mundo, que ganó por 3-6, 7-5 y 6-3 a la belga Elise Mertens.

La tenista española nunca había alcanzado los octavos en un 'grand slam'. Su mejor desempeño era una tercera ronda en los abiertos de Australia y Wimbledon.

