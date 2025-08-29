Shelton se retira ante Mannarino por una lesión de hombro

Shelton, una de las grandes esperanzas de Estados Unidos en este Abierto de Estados Unidos y posible rival del español Carlos Alcaraz en cuartos de final, se lesionó por una caída en el punto final del tercer set.

El estadounidense se llevó un punto espectacular y cerró el parcial por 6-4 para tomar ventaja dos sets a uno. Siguió jugando en la cuarta manga y la perdió con el mismo resultado frente a Mannarino, número 77 del mundo.

Pero seguía con dolor y, antes del arranque del set decisivo, fue obligado a renunciar cuando habían pasado tres horas y diez minutos.

Mannarino será rival del checo Jiri Lehecka en octavos, después de que este eliminara al belga Raphael Collignon por un triple 6-4. Del cruce saldrá el rival de Alcaraz, si el murciano gana su duelo de octavos contra el francés Arthur Rinderknech.

