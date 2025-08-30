Gauff se olvida de sus problemas con el saque y avanza a octavos en Nueva York

Gauff, número 3 del mundo y campeona en Nueva York en 2023, se deshizo de Frech (n.33) por 6-3 y 6-1 en una hora y 13 minutos.
Fue el partido más sólido de Gauff en las tres primeras rondas del 'Grand Slam' neoyorquino. En la segunda, la estadounidense llegó a romper a llorar por los problemas de saque que arrastra.
Este sábado apenas cometió cuatro dobles faltas y metió el 76 % de primeros saques, una mejora notable respecto a aquel duelo de segunda ronda contra la croata Donna Vekic el pasado jueves, cuando acumuló siete dobles faltas solo en el primer set.
"Ha sido una semana intensa para mí, pero creo que necesitaba esos momentos duros para poder avanzar. Me estaba poniendo demasiada presión, pero estoy aquí para disfrutar", aseguró Gauff en declaraciones a pie de pista al finalizar el partido.
Gauff abrió el partido 3-0 tras una rotura a la polaca, que supo reaccionar e igualar el parcial 3-3 tras ese 'break'. Sin embargo, la estadounidense encadenó otros tres juegos para apuntarse el primer set con un 6-3.
En el segundo, Frech solo pudo defender su servicio en el primer juego. Gauff sumó los seis siguientes, con tres 'breaks', para llevarse el set 6-1 y el partido.
En octavos de final, la estadounidense se medirá con la ganadora de la eliminatoria entre la japonesa Naomi Osaka, doble campeona en Nueva York (2018 y 2020) y 24 del mundo, y la australiana Daria Kasatkina (n.18).