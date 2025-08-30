Munar tumba a Bergs y avanza a los primeros octavos de su carrera en un 'Grand Slam'

Munar, 44 del mundo, derrotó a Bergs (n.48) por 6-1, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos de partido.

Con su pase a octavos de final, el mallorquín se asegura escalar al número 37 de la ATP una vez finalice el Abierto de Estados Unidos, la mejor posición del escalafón en su carrera.

Munar, que este verano en Wimbledon se clasificó por primera vez a una tercera ronda de 'Grand Slam', rompe ahora otra barrera al avanzar a los octavos de final en Nueva York.

En octavos de final, se enfrentará en octavos de final al italiano Lorenzo Musetti, 10 del mundo. Munar lidera con 4-1 el histórico entre ambos.

Este sábado, en Nueva York, Munar disputó un partido más sólido que Bergs, que cometió 49 errores no forzados (por 16 el mallorquín). Munar metió el 70 % de primeros saques, mientras que Bergs el 52 %.

También ganó el 68 % de puntos en el primer saque y el 48 % en el segundo, mientras que el belga se quedó en 58 % y 31 %. Los 28 golpes ganadores de Bergs (16 de Munar) no compensaron los errores cometidos.

Munar abrió el partido con un 4-0. Bergs respondió con un 'break', pero el mallorquín se lo devolvió y cerró el set 6-1.

En el segundo set, Munar volvió a adelantarse 3-0 con dos roturas a Bergs. El belga levantó una, pero el mallorquín sumó una tercera que le dio la ventaja suficiente para el 6-4.

Munar y Bergs se intercambiaron un par de roturas al inicio del tercer set hasta que, con 4-4, Munar se apuntó otro 'break' en blanco para cerrar el set al saque, también en blanco, 6-4.

"Creo que me mantuve calmado. Fue un partido complicado. Ambos lo vimos como una oportunidad, así que estaba bastante preparado. Él (Bergs) no jugó su mejor tenis, pero yo he estado ahí", dijo Munar en declaraciones a pie de pista al finalizar el partido.

El mallorquín también se refirió a su posición en el ranking y al objetivo que se había marcado al inicio de la temporada: entrar por primera vez en el top 50 de su carrera.

"Fui 52 cuando tenía 22 o 23 años, en 2019, y durante muchos años he estado luchando entre los puestos 80, 70 o 60. Así que esperaba con ganas llegar hasta aquí. Una vez que lo logré, claro que sigo buscando más y más", dijo Munar.

"Pero lo que me viene a la mente en este tipo de momentos no son los números, sino los malos momentos y el trabajo que he hecho con todo mi equipo a lo largo de los años. Tengo recuerdos de todos ellos, y eso vale más que cualquier número", añadió.