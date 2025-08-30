Osaka vence a Kasatkina y avanza a octavos de un 'Grand Slam' por primera vez desde 2021

Osaka, actual número 24 del mundo, derrotó a Kasatkina (n.15) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos. En octavos de final, Osaka se enfrentará con la estadounidense Coco Gauff, 3 del mundo.
La japonesa es dos veces campeona del Abierto de Estados Unidos (2018 y 2020), mientras que Gauff lo conquistó en 2023.
La última vez que Osaka llegó a unos octavos de final de un 'Grand Slam' fue en Australia en 2021, en el que se proclamó campeona. Desde entonces, la japonesa había participado en una docena de 'grandes', nunca superando de tercera ronda.
"Ha sido un camino muy largo, pero me alegra estar aquí ahora. Sinceramente, mientras jugaba eso no estaba realmente en mi cabeza", admitió Osaka después del partido en declaraciones a pie de pista. "Solo intentaba repetirme que me mantuviera tranquila. Hoy estaba muy nerviosa, temblorosa", añadió.
Osaka mostró su gran momento de forma en la apertura del partido, en la que atropelló a Kasatkina con un set en blanco (6-0).
La australiana y la japonesa protagonizaron en el segundo set un festival de quiebres, con rotura en siete de los diez juegos. Kasatkina llegó a colocarse con doble ventaja, 1-4, pero Osaka reaccionó para igualar 4-4. Kasatkina golpeó de nuevo para el 4-6.
Osaka retomó el control del partido en el último set, firme en el saque sin conceder otro juego. La japonesa rompió dos veces para llevarse el set 6-3 y el partido.