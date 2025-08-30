Osaka vence a Kasatkina y avanza a octavos de un 'Grand Slam' por primera vez desde 2021

Nueva York, 30 ago (EFE).- La japonesa Naomi Osaka derrotó este sábado a la australiana Daria Kasatkina en el Abierto de Estados Unidos y se clasificó a unos octavos de final de 'Grand Slam' por primera vez desde Australia en 2021.