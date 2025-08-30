Swiatek sobrevive a la rusa Kalinskaya y se mete en octavos

Swiatek, número 2 del mundo, doblegó a Kalinskaya (número 29) por 7-6(2) y 6-4 en una hora y 56 minutos de partido. En octavos de final, la polaca se enfrentará a la también rusa Ekaterina Alexandrova, 12 del mundo.

La polaca y la rusa ya habían jugado hace dos semanas los cuartos de final en el WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), con victoria para Swiatek, que conquistó el torneo.

Hoy, Kalinskaya llegó a ir 5-1 arriba en el primer set y, con 5-2 y al saque, tuvo cuatro bolas de set, todas perdidas. La rusa volvió a sacar para cerrar la manga en dos ocasiones más, pero Swiatek logró llevar el set al desempate, donde se impuso con autoridad.

En la segunda manga, las dos llegaron empatadas 4-4 cuando Swiatek rompió el servicio de Kalinskaya por una doble falta de la rusa. La polaca, con 5-4 y al saque, no dejó escapar la oportunidad.

Kalinskaya se vio muy penalizada por las dobles faltas (once) que cometió en momentos clave del partido, cuando la presión acechaba. Swiatek, por su parte, conectó solo el 43 % de sus primeros saques, un porcentaje bajo, aunque apenas cometió cinco dobles faltas.

"Ya sentía que no tenía nada que perder, porque estaba perdiendo mal, así que al final fui a por ello. ¿Qué más podía hacer?", reconoció en declaraciones a pie de pista Swiatek, campeona en Nueva York en 2022.